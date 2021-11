Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizei stoppt Mann mit gefälschten Dokumenten

Stralsund, Riedbruch (ots)

Am Sonntag (07.11.2021) gegen 01:30 Uhr stellten Bundespolizisten auf der BAB 20, Höhe Trebeltal einen Transporter mit polnischen Kennzeichen fest, der anschließend auf dem Parkplatz Riedbruch kontrolliert wurde.

Der Kraftfahrer ein 49-jähriger georgischer Staatsangehöriger legte zur Prüfung seiner Person einen georgischen biometrischen Reisepass vor. Hierbei stellten die Beamten fest, dass bereits eine Passseite fehlte. Darüber hinaus gab es zum internationalen Führerschein und dem Fahrzeugkennzeichen Unstimmigkeiten, die vor Ort nicht geklärt werden konnten. Der Georgier wurde mit seinem Fahrzeug zu weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Bundespolizeiinspektion Stralsund mitgenommen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass sich im Reisepass an der fehlenden Seite ein verfälschtes polnisches Visum befand. Der Georgier hatte diese Seite aus unbekannten Gründen herausgetrennt. Mit der Recherche in den polizeilichen Datenbanken konnte die letzte Einreise nach Deutschland ermittelt werden. Diese ergab, dass sich der Georgier seit November 2020 unerlaubt in Deutschland aufhielt. Des Weiteren führte der Mann eine griechische Identitätskarte bei sich, welche eine weitere Fälschung war. Bei dem internationalen Führerschein wurden die anfänglichen Verdachtsmomente nicht bestätigt.

Die Unstimmigkeiten zum Kennzeichen des Transporters konnte über die Abfrage beim Gemeinsamen deutsch-polnischen Polizei- und Zollzentrum Swiecko geklärt werden. Das Fahrzeug hat einen neuen Halter, die angebrachten alten Kennzeichen wurden missbräuchlich weiter benutzt.

Nachdem die Dokumente und das Kennzeichen sichergestellt wurden, konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen. Das Fahrzeug bleibt vorläufig stehen, bis neue Kennzeichen angebracht werden.

Vor dem Gericht muss sich der Mann nun wegen unerlaubten Aufenthalts ohne Aufenthaltstitel für Deutschland, Verändern von amtlichen Ausweisen, Urkundenfälschung und Missbrauch von Kennzeichen verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell