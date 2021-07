Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall auf der B3, Pkw fährt gegen Baum

Einbeck (ots)

Einbeck, Bundesstraße 3, Naensen - Mühlenbeck Samstag, 03.07.2021, 15:40 Uhr

Einbeck, at

Am Samstag, 03.07.2021, gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Fahrzeugführer aus Einbeck mit einer 59-jährigen Beifahrerin die B3 von Alfeld kommend in Fahrtrichtung Einbeck. In einer Linkskurve, kurz vor Naensen, kam der Fahrzeugführer aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Beide Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Der entstandene Schaden wird auf 13000 Euro geschätzt.

Rückfragen an:

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell