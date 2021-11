Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dunum - Unter Drogeneinfluss gefahren +++ Friedeburg - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Dunum - Unter Drogeneinfluss gefahren

Eine Mofafahrerin war am Donnerstag berauscht in Dunum unterwegs. Die Polizei hielt gegen 20.30 Uhr eine 30 Jahre alte Frau mit ihrem Mofa an. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief bei der Frau positiv auf die Wirkstoffe THC und Amphetamine. Eine Weiterfahrt wurde der 30-Jährigen untersagt und es wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Es erwartet sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Friedeburg - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Friedeburg kam es am Mittwoch zu einer Unfallflucht. Zwischen 9 Uhr und 10 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz an der Friedeburger Hauptstraße gegen einen schwarzen Audi Q5. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell