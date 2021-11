Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtgast - Gartenstuhl verursacht Unfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Auf der Hartsgaster Straße (K 1) in Holtgast hat am Donnerstagabend ein Gartenstuhl einen Unfall verursacht. Gegen 18.40 Uhr war eine Fahrerin eines VW Golf dort unterwegs und übersah aufgrund der vorherrschenden Dunkelheit einen auf der Straße liegenden Gartenstuhl (siehe Foto). Beim Aufprall entstand ein Schaden am Stoßfänger. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1.000 Euro. Vermutlich hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Stuhl beim Transport verloren. Zeugen und Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizeistation Esens zu melden unter Telefon 04971 926500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell