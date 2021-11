POL-AUR: Hage - Auffahrunfall

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Hage - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Hage ist am Donnerstag eine 30 Jahre alte Frau verletzt worden. Gegen 17.40 Uhr fuhren vier Autofahrer hintereinander auf der Küstenbahnstraße (L6) aus Norden kommend in Fahrtrichtung Hage. Vor der Einmündung zum Breiten Weg bremste der Vorausfahrende, ein 42 Jahre alter Mann mit einem VW, aufgrund von Wildwechsel stark ab. Die beiden nachfolgenden Autofahrerinnen mit einem Volvo und einem Mercedes bremsten ebenfalls ab. Eine 45-jährige Citroen-Fahrerin erkannte die Situation jedoch offenbar zu spät und fuhr auf den Mercedes auf, der dadurch auf den Volvo geschoben wurde. Die 30 Jahre alte Fahrerin des Mercedes wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

