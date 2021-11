Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Unfall beim Abbiegen - Rollerfahrer wird schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Dienstag gegen 19.20 Uhr ereignete sich der Unfall an der Ecke Brabanter Straße / Theresienstraße in Dülken. Ein 35-jähriger Viersener bog mit seinem Pkw von der Brabanter Straße in die Theresienstraße ab und missachtete die Vorfahrt eines entgegenkommenden Kleinkraftrades. Dessen Fahrer, ein 17-jähriger Niederkrüchtener, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 17-Jährige wurde verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (940)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell