Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schiefbahn/Neersen: Zwei Tageswohnungseinbrüche - Täter stehlen Geld und Schmuck

Schiefbahn/Neersen (ots)

Am Dienstag zwischen 14.00 und 18.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf dem Wallgraben in Schiefbahn ein. Der oder die Täter hebelten die Balkontür auf und entwendeten nach ersten Feststellungen Bargeld und Schmuck. Zu einem zweiten Einbruch kam es zwischen 17.30 und 21.00 Uhr auf der Hermann-Brangs-Straße in Neersen. Hier hebelten Unbekannte die Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Das Kriminalkommissariat 2 bittet in beiden Fällen um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (939)

