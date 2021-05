BPOL-KS: Pferd auf Gleisen stoppt Bahnverkehr

Bundespolizeiinspektion Kassel

Bebra-Asmushausen (Kreis Hersfeld-Rotenburg) (ots)

Weil ein Pferd bei Bebra-Asmushausen (Kreis Hersfeld-Rotenburg) auf den Gleisen stand, musste eine Cantusbahn gestern Nachmittag (2.5.; 16.30 Uhr) eine Schnellbremsung einlegen. Nach Angaben des Triebfahrzeugführers hätte das Tier mitten auf den Gleisen gestand und sei anschließend weggelaufen.

Reisende in der Cantusbahn blieben in Folge der Bremsung unverletzt. Das Tier zog sich bei seinem Ausflug über die Gleise eine Risswunde an einem Vorderbein zu.

Wegen des Vorfalles kam es zu erheblichen Behinderungen für den nachfolgenden Bahnverkehr.

Das Tier wurde eingefangen und zurück zum Stall gebracht. Es gehört einer 58-Jährigen aus Bebra.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen die Tierhalterin ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell