Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Täter brechen Wohnungstür gewaltsam auf und erbeuten Fernseher

Brüggen-Bracht (ots)

Am Montag gegen 21.15 Uhr sind zwei Männer in Bracht auf der Königstraße in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Männer brachen gewaltsam die abgeschlossene Wohnungstür auf und erbeuteten einen Fernseher. Erste Ermittlungen ergaben, dass einer der beiden Täter ein weißes T-Shirt und eine weiße Hose trug. Der zweite Einbrecher hatte eine Glatze und trug ein langes, dunkles Oberteil. Weitere Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (936)

