Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbrecher gelangen über zugezogene Haustür ins Haus - Kripo sucht Zeugen

Viersen (ots)

Am Samstag zwischen 19.30 und 21.00 Uhr sind unbekannte Täter über eine lediglich zugezogene Haustür in Viersen auf der Hardter Straße in ein Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen. Nachdem sie ins Haus gelangten, durchwühlten sie sowohl im Wohn- als auch im Geschäftsbereich diverse Schränke und Schubladen. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Schmuck in derzeit unbekanntem Umfang. Ob die Täter weitere Beute machen konnten, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (933)

