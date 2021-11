Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Durch Explosion eines Bio-Ethanolofens geraten zwei Doppelhaushälften in Brand - ein Mann leicht verletzt

Willich (ots)

Am Samstagmorgen gegen 9.10 Uhr ist in einem Wintergarten einer Doppelhaushälfte in Willich auf der Hafelsstraße ein Bio-Ethanolofen explodiert. Das Feuer griff vom Wintergarten auf das Mauerwerk des Hauses über und breitete sich bis zum Dachstuhl aus. Über den Dachstuhl griffen die Flammen auf eine angrenzende Doppelhaushälfte über. Auch hier brannte der Dachstuhl aus. Durch die Explosion des Bio-Ethanolofens wurde ein 58-jähriger Deutscher aus Lösnich leicht verletzt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden in vermutlich hoher sechsstelliger Summe. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. /mr (932)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell