Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots)

BODENFELDE (js) Am 20.06.21, gegen 00.20 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Geländewagen in der Schillerstraße in Bodenfelde beim Rückwärtsfahren einen am Fahrbahnrand geparkten silbernen VW Golf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 400 EUR. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000, oder Bodenfelde, Tel.: 05572/948520.

