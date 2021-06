Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährliche Körperverletzung

Einbeck (ots)

Einbeck, Stadtgrabenstraße (beh)- Am Sonntag den 20.06.2021 gegen 01:34 Uhr wird der Polizei Einbeck eine Schlägerei in der Stadtgrabenstraße, auf Höhe der Pestalozzischule gemeldet. Vor Ort kann ein 49- jähriger stark blutender Mann (Opfer) angetroffen werden. Er gibt an von einer ihm unbekannten männlichen Person mit einem Holzgegenstand geschlagen worden zu sein. Das Opfer erleidet hierbei eine blutende Wunde am Kopf sowie Schwellungen und Blutergüsse am linken Unterarm. Die Polizei Einbeck hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall, bzw. dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck unter Tel. 05561-949780 zu melden.

