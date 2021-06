Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheitsfahrt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Johann-Georg-Leuckfeld-Straße, Samstag, 19.6.2021, 20.33 Uhr.

NORTHEIM (hei) - Am Samstagabend gab es einen Hinweis einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin auf einen in Schlangenlinien fahrenden Pkw auf der B 248 von Echte in Richtung Northeim. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes konnte der Pkw schließlich geparkt an der Wohnanschrift in Northeim festgestellt werden. Der deutlich alkoholisierte Fahrzeughalter und Fahrzeugführer wurde vor Ort angetroffen. Ein Alkotest ergab bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 1,59 Promille. In der hiesigen Dienststelle wurden daraufhin zwei Blutproben entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell