Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 145 Gramm Cannabis versteckt - Bundespolizei stellt zwei Männer am Hauptbahnhof

Chemnitz (ots)

Eine Streife des Bundespolizeireviers Chemnitz erhielt gestern Abend (22.04.2021) gegen 21:40 Uhr einen Zeugenhinweis, dass sich zwei Personen am Bahnsteig 12 auffällig verhielten. Sie wurden dabei beobachtet wie sie etwas aus einem Papierkorb entnahmen und unter der Jacke versteckten. Als die Beamten sich dem Bahnsteig 12 näherten, stiegen die beiden beschriebenen Personen in den abfahrbereiten Zug in Richtung Dresden ein. Der Triebfahrzeugführer wurde von den Beamten gebeten, die Fahrt noch nicht fortzusetzen. Die Streife begab sich in den Zug und direkt zu den beiden Personen. Dabei konnte ein Beamter beobachten, wie einer der beiden Männer versuchte ein Päckchen im Sitzplatzbereich zu verstecken. Das Päckchen wurde aufgefunden. Eine erste Nachschau ergab, dass es sich vermutlich um Betäubungsmittel handelt. Beide Personen wurden daraufhin mit zum Revier am Chemnitzer Hauptbahnhof genommen. Die fahndungsmäßige Überprüfung der beiden Männer (ein 20-jähriger Deutscher und ein 23-jähriger Irkaer) ergab, dass beide wegen verschiedener Delikte bereist polizeilich in Erscheinung getreten sind. Das aufgefundene Päckchen wurde auf der Dienststelle geöffnet. Dabei stellten die Beamten ca. 145 g Cannabis fest.

Zuständigkeitshalber informierten die Beamten die Kollegen der Landespolizei über den Sachverhalt. Beide Personen wurden zur weiteren polizeilichen Bearbeitung vor Ort von der Landespolizei übernommen.

