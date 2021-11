Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Radfahrer transportiert am Lenker Tüte und stürzt - leicht verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Sonntag gegen 12.40 Uhr ist ein 49-jähriger Deutscher aus Tönisvorst in St. Tönis mit seinem Fahrrad auf der Hospitalstraße gefahren. Am Lenker transportierte er eine Plastiktüte mit Essen. Beim Abbiegen auf die Niedertorstraße habe er das Gleichgewicht verloren und sei gestürzt. Dadurch verletzte sich der 49-Jährige leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Süchteln. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. /mr (934)

