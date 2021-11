Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Niederkrüchten bekommt neuen "Dorfsheriff" - Holger Hillebrand übernimmt Bezirksdienstposten

Niederkrüchten (ots)

Anfang November 2021 übernimmt Polizeioberkommissar Holger Hillebrand den Bezirksdienstposten Niederkrüchten von Polizeihauptkommissar Uwe Moers, der Ende Dezember in den wohlverdienten Ruhestand geht.

Der 54-Jährige ist 1991 in den Polizeidienst eingetreten. Nach seiner Ausbildungszeit in Essen wechselte er nach Stationen in Bergisch Gladbach und Krefeld bereits 1997 zur Kreispolizeibehörde Viersen. Bis Ende 2016 war er als Streifenbeamter der Wache Kaldenkirchen unterwegs. Danach besetzte er in Kaldenkirchen als Beamter des Schwerpunktdienstes den Streifenwagen. Auch sein neues Revier kennt er aus seiner langjährigen Diensterfahrung bereits wie aus der Westentasche. Der verheiratete Holger Hillebrand ist aktives Mitglied der St. Petri Bruderschaft Oebel und freut sich auf sein neues Aufgabengebiet. "Ich hoffe auf einen engen, persönlichen Kontakt zu den Menschen und stehe ihnen hilfreich zur Seite", so der angehende Bezirksdienstbeamte. /mr (938)

