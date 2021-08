Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht im Neuwieder Industriegebiet

Neuwied (ots)

Am 31.08.21 ereignete sich gegen 15.40Uhr in der Allensteiner Straße auf Höhe der Ausfahrt des "Dehner-Gartencenters" ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer verletzt wurde. Ein silberner VW Golf fuhr vom Parkplatz des Dehner auf die Allensteiner Straße in Fahrtrichtung Auffahrten B256 und übersah dabei den von links kommenden, bevorrechtigten Rollerfahrer. Dieser versuchte einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte bei diesem Manöver. Der silberne VW Golf entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden PKW geben können, oder die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der 02631/878-0 zu melden.

