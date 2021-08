Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren mit nicht zugelassenem Pkw

Bad Hönningen (ots)

Am Montagnachmittag begegnete einer Streife der Polizeiinspektion Linz ein Pkw in der Kolpingstraße in Bad Hönningen ohne amtliche Kennzeichen. Wie die Überprüfung der Beamten ergab, war das Fahrzeug nicht zugelassen. Gegen den 38-jährigen Fahrer und Halter aus Rheinbrohl ermittelt die Polizei nun wegen Fahren ohne Versicherungsschutz.

