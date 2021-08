Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Gaststätte

Rheinbrohl (ots)

In der Nacht zum Montag gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in eine Gaststätte in der Rheinbrohler Kirchstraße. Hier brachen sie mehrere Spielautomaten auf und entwendeten die Geldkassetten. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

