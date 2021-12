Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211206.3 Itzehoe: Einbruch in Fahrzeug

Itzehoe (ots)

Am Wochenende hat ein Unbekannter in Itzehoe die Heckscheibe eines Autos zerstört, um so an eine im Inneren abgelegte Tasche zu gelangen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Die Geschädigte parkte ihren Mini am Samstag gegen 19.00 Uhr auf dem Parkplatz von Kaufland in der Otto-Hahn-Straße. Als sie am Sonntag um 14.15 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die hintere Scheibe eingeschlagen war und eine mit Sportbekleidung gefüllte Tasche aus dem Inneren des Wagens fehlte.

Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell