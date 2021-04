Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Kreis Heinsberg (ots)

In Heinsberg-Unterbruch drangen unbekannte Täter zwischen dem 9. April (Freitag), 23 Uhr und dem 10. April (Samstag), 7 Uhr in einen Pkw ein, der an der Unterbrucher Straße parkte und stahlen aus dem Innenraum eine Geldbörse mit Bargeld, Bankkarten sowie persönlichen Dokumenten.

In Übach-Palenberg an der Glück-Auf-Straße drangen unbekannte Täter am 10. April (Samstag), zwischen 11 Uhr und 17 Uhr, in einen Pkw ein und stahlen eine Karte aus einem Mobiltelefon.

In Erkelenz schlugen unbekannte Täter eine Scheibe der Fahrerseite eines Pkw ein, der an der Tenholter Straße parkte. Was bei dieser Tat zwischen dem 10. April (Samstag), 16 Uhr und dem 11. April, 7.30 Uhr entwendet wurde, wird noch ermittelt.

In Erkelenz-Holzweiler drangen unbekannte Täter zwischen dem 1. April (Donnerstag), 17 Uhr und dem 9. April (Freitag), 19 Uhr, in einen Pkw ein, der an der Titzer Straße abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren stahlen sie Bargeld.

In Wassenberg-Myhl, an der Hochfeldstraße, beobachtete der Besitzer eines Pkw, den er vor dem Haus abgestellt hatte, wie ein männlicher Täter aus dem Kofferraum einen Rucksack entwendete und anschließend sich mit seinem Fahrrad in Richtung Am Schwanderberg entfernte. Der Zeuge beschrieb den Täter als zirka 180 bis 190 Zentimeter groß, schwarz gekleidet mit einer Regenjacke. In dem grauen Rucksack waren eine Mütze, eine Getränkedose sowie persönliche Dokumente. Obwohl der Geschädigte dem Täter zunächst folgte, konnte der Täter unerkannt flüchten.

Zeugen, die den Täter ebenfalls gesehen haben oder Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell