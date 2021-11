Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen - Feuerwehr befreit Lkw-Fahrer

Aufgefahren ist ein 34-Jähriger am Dienstag bei Gruibingen.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr war der Lkw auf dem rechten Fahrstreifen der A8 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Vor ihm fuhr ein Sattelzug. Der Fahrer des Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Anhänger des Sattelzuges auf. Der 34-Jährige war in seinem Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Schwerverletzten. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der hinzu gerufene Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Der Lkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein Pkw beschädigt. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 75.000 Euro. Nach dem Unfall war die Autobahn für mehrere Stunden voll gesperrt.

++++2106664

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell