Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Festnahme bei Straftat

Jugendliche versuchen am Montag in Göppingen gewaltsam einen Automaten zu öffnen.

Ulm (ots)

In der Nacht auf Montag, gegen 04:30 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin drei Jugendliche an einer Tankstelle in der Boller Straße. Sie schlugen dort auf einen Automaten ein. Die Polizei war schnell da. Sie nahm die Burschen vorübergehend fest. Bei den Ermittlungen und der Spurensicherung stellte sich heraus, dass offenbar kein Schaden entstanden ist. Die 16- und 17-jährigen Tatverdächtigen aus dem Raum Göppingen sehen jetzt Anzeigen entgegen.

Das Verhalten der Zeugin lobt die Polizei. Sie habe überlegt gehandelt und so eine Straftat verhindert und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

