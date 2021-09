Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: versuchter Diebstahl eines Motorrollers

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (hep): Am 18.09.2021, zwischen 00:30 und 07:30 Uhr kam es in der Straße An der Lamme zu einem versuchten Diebstahl eines Motorrollers. Das vor einem Hauseingang abgestellte Kleinkraftrad wurde durch unbekannte Täter versucht kurzzuschließen, was ihnen allerdings nicht gelang. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell