Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erneute Ansammlung von zahlreichen Jugendlichen in der Innenstadt von Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag trafen sich erneut nach Schließung der Veranstaltung "Leine Park" mehrere Alfelder Jugendliche und Heranwachsende rund um den Bahnhof Alfeld. In der Spitze konnten wieder bis zu 80 Personen gezählt werden. Die Stimmung unter den Jugendlichen war größtenteils, vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung, gegenüber den eingesetzten Polizeikräften angespannt. Da dieses Treffen drohte eine unkontrollierbare Gruppendynamik zu entwickeln, wurde die Ansammlung aufgelöst und Platzverweise wurden ausgesprochen. Dieser Aufforderung kamen die Jugendlichen eher zögerlich und widerwillig nach. Die Ansammlung verlagerte sich vom Ereignisort in mehrere kleine Gruppen zum nahegelegenen Skaterpark und nachfolgend in die Innenstadt. Auch an den genannten Orten waren sie laut und störten die nächtliche Ruhe von Anwohnern. Gegen 02:45 Uhr hatte sich dann scheinbar auch die letzte Gruppe aufgelöst. Über etwaige Sachschäden ist derzeit noch nichts bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell