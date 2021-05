Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall

Gießen (ots)

Am 20.05.2021 kam es gegen 22.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger PKW Fahrer aus Dautphetal befuhr mit seinem BMW die B62 von Kombach kommend in Richtung Buchenau. An der Unfallstelle kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Reh. Durch diesen Aufprall wurde das Reh in den Gegenverkehr geschleudert. Hier durchschlug es die Frontscheibe eines entgegenkommenden PKW Audi und traf den Beifahrer. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 38-jährige Mann noch an der Unfallstelle. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Reh verendete und blieb im Kofferraum des Audi liegen.

