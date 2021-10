Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndung nach Diebstahl - mit Foto !Korrektur!

Recklinghausen (ots)

Am 03.06.2021 nahmen zwei unbekannte Männer diverse Getränke bei einem Diebstahl in einer Tankstelle in Gladbeck an der Hermannstraße mit. Anschließend drohten sie dem Personal mit körperlicher Gewalt. Die beiden Männer wurden bei der Tat videografiert.

Personenbeschreibungen:

1. Tatverdächtiger: männlich, schlank, rote Haare, bekleidet mit rosa T-Shirt, grauen Shorts, schwarzen Sneaker, Mund-Nasenschutz

2. Tatverdächtiger: männlich, schlank, braune Haare, bekleidet mit blauem T-Shirt und grauen Shorts.

Fotos der gesuchten Männer finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-raeuberischer-diebstahl

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

