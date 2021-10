Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Kreisverkehr Am Güterbahnhof/Bismarckstraße ist am Mittwochmittag ein Radfahrer angefahren und leicht verletzt worden. Eine 40-jährige Autofahrerin wollte gegen 13.30 Uhr in den Kreisverkehr fahren und stieß dabei mit dem 43-jährigen Radfahrer aus Dorsten zusammen, der bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Das Fahrrad wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt, der Sachschaden an Auto und Fahrrad wird zusammen auf etwa 2.100 Euro geschätzt.

