Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auffahrunfall auf der Barkhausstraße

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Barkhausstraße ist am Mittwochmittag eine 24-jährige Autofahrerin aus Marl leicht verletzt worden. Die junge Frau wollte gegen 13.20 Uhr von der Barkhausstraße nach links auf die Hochstraße/B225 abbiegen und hielt dafür an der roten Ampel an. Ein 50-jähriger Autofahrer aus Dorsten dahinter, der ebenfalls abbiegen wollte, fuhr auf den Wagen der Frau auf. Die 24-Jährige wurde zur ambulanten Behandlungs ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell