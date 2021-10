Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 12:00 Uhr, fuhr eine 73-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick auf der Ewaldstraße. Von hier aus wollte sie nach links auf die Verbandsstraße in Richtung Datteln abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem 57-jährigen Autofahrer aus Oer-Erkenschwick. Er war auf der Verbandsstraße in Richtung Datteln unterwegs.

Der 57-Jährige kam durch den Aufprall nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte im Gegenverkehr mit einem 53-jährigen Rollerfahrer aus Oer-Erkenschwick.

Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die beiden Autofahrer verletzten sich leicht.

Die drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden - sie waren nicht mehr fahrbereit.

Bei dem Unfall entstand 10.000 Euro Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme musste die Verbandsstraße gesperrt werden.

