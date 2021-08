Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81, Gemarkung Pleidelsheim: Unfall mit 3 Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Heilbronn, zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim zu einem Auffahrunfall am Stauende. Der 62-jährige Lenker eines VW erkannte vermutlich aufgrund Unachtsamkeit zu spät, dass der vor ihm fahrende BMW verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremste und fuhr trotz eingeleiteter Vollbremsung auf. Durch den Aufprall wurden sowohl der 43-jährige Fahrer des BMW, sowie die beiden weiteren Insassen im Alter von 39 und 47 Jahren leicht verletzt. Die Fahrzeuge verblieben fahrbereit, an ihnen entstand ein Gesamtsachschaden von 8.000 EUR.

