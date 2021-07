Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0499 --Polizei setzt Verbot konsequent durch--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 03.07.21 - 04.07.21

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag setzte die Polizei Bremen das Durchfahrtsverbot an der Sielwallkreuzung wieder konsequent durch und wies 1493 Kraftfahrzeuge ab.

Auch vergangene Nacht wollten viele Autofahrerinnen und Autofahrer die vier Absperrpunkte passieren. Durch das Wenden der Kraftfahrzeuge kam es teilweise zu kritischen Verkehrssituationen, insbesondere mit Radfahrern. In der Linienstraße trafen sich, wie schon am Vorabend, erneut Anwohner und Gäste auf der Straße und blockierten damit den Fahrzeugverkehr, dieses Mal mit einer vorherigen Versammlungsanmeldung. Die Kundgebung verlief ohne größere Störungen. Auf der Sielwallkreuzung wurde nach Mitternacht versucht, Fußball zu spielen. Die Einsatzkräfte beendeten das Experiment und stellten den Ball sicher. Bei einer Vielzahl der Einsätze in der Nacht handelte es sich um kleinere und größere Schlägereien. In der Straße Fehrfeld bewarfen sich zwei rivalisierende Gruppen mit Flaschen und verletzten sich dabei gegenseitig. Die Polizei schritt ein und übergab die beteiligten unbegleiteten minderjährigen Ausländer an den Kinderjugendnotdienst, bzw. ihre Betreuer. Am Schüsselkorb gerieten in den frühen Morgenstunden vier junge Männer aneinander, dabei wurden zwei 23 und 24-Jährige mit Messerstichen leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen nach den geflüchteten Angreifern wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Insgesamt rückten die Polizistinnen und Polizisten vergangene Nacht zu knapp 190 Einsätzen aus.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell