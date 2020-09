Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Motorrollern

Heinsberg (ots)

In der Nacht zu Montag (7. September) entwendeten unbekannte Täter in Eschweiler, an der Straße Am Hartenbauer, einen Mofa Roller der Marke Jiangling. In der gleichen Nacht wurde auf der Rurstraße in Oberbruch ein weiterer Motorroller gestohlen. Dieser hatte die Farben Schwarz/Orange. In Schafhausen, an der Straße Sandbleckden, entwendeten unbekannte Täter im gleichen Zeitraum einen weiteren Motorroller mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen.

