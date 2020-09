Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfallflucht mit gestohlenem Pkw

Täter festgenommen

Geilenkirchen (ots)

Am Montag, 7. September, gegen 22.10 Uhr, wurden Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der Jülicher Straße gerufen. Dabei wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt und der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge hatte einen Knall gehört und gesehen, wie ein Fahrzeug rückwärts an dem geschädigten Pkw stand und anschließend davonfuhr. An diesem Fahrzeug war ein niederländisches Kennzeichen angebracht. Nach der Unfallaufnahme fahndeten die Beamten im Umfeld und konnten auf der Konrad-Adenauer-Straße einen Pkw mit niederländischem Kennzeichen antreffen, an dessen Heck sich ein frischer Unfallschaden befand. Im Fahrzeug trafen sie zwei Personen an, die stark alkoholisiert waren. Der Mann auf dem Fahrersitz schlief fest. Bei der Überprüfung des Pkw stellte sich heraus, dass er als gestohlen gemeldet war. Da die Personen sich nicht ausweisen konnten und der Verdacht bestand, dass sie den Pkw gestohlen hatten, wurden sie vorläufig festgenommen. Es handelte sich um zwei 25 und 46 Jahre alte Männer. Der 46-Jährige stammt aus Heerlen in den Niederlanden, die Identität des jüngeren Mannes ist noch nicht abschließend ermittelt. Da nicht bekannt war, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt führte und beide unter Alkoholeinwirkung standen, wurde beiden eine Blutprobe entnommen. Außerdem erhielten sie eine Anzeige, weil sie beide nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Die Ermittlungen in diesem Fall wurden aufgenommen und dauern weiter an.

