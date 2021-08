Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Ford unbefugt in Gebrauch genommen

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter führte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unbefugt eine Spritztour mit einem Ford durch. Der weiße Ford,Typ Transit mit Waiblinger Kennzeichen war gegen 23.40 Uhr von einem Berechtigten in der Siemensstraße in Münchingen abgestellt worden. Vermutlich verlor er in unmittelbarer Nähe zum Abstellort den Fahrzeugschlüssel. Dies stellte der 29-Jährige jedoch erst am nächsten Morgen fest. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Ford nicht mehr in der Siemensstraße stand. Das Fahrzeug wurde im weiteren Verlauf in der Straße "Sägmühle" in Hemmingen festgestellt. Dort hatte es der unbekannte Täter wohl zurückgelassen, da es während der Fahrt beschädigt wurde und liegenblieb. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, sucht nun Zeugen, die das Fahrzeug in der Nacht gesehen haben.

