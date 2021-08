Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Skrupellose Telefonbetrüger bringen Frau um ihr Vermögen

Ludwigsburg (ots)

Über mehrere Wochen hinweg haben sich Telefonbetrüger mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" das Vertrauen einer älteren Frau aus Gerlingen erschlichen und dadurch letztlich Bargeld, Gold und Schmuckstücke im sechsstelligen Wert ergaunert. Bereits Mitte Juli hatten sich angebliche Polizeibeamtinnen gemeldet und von einem Einbruch in der Nachbarschaft berichtet. Dabei wäre eine Frau schwer verletzt worden. Im Verlauf einer ganzen Reihe weiterer Anrufe konnten die Betrüger die Frau davon überzeugen, ihre Vermögenswerte in Sicherheit zu bringen und sie mit dem Hinweis auf kriminelle Machenschaften von Mitarbeitenden auch zur Verschwiegenheit gegenüber ihrer Bank verpflichten. Insgesamt sechs Mal legte die Frau in der Folge Geld, Schmuck und auf Anweisung der Betrüger gekaufte Goldbarren vor dem Haus ab, die dann von einem "verdeckten Ermittler" abgeholt wurden.

