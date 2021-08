Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Heutingsheim: Polizei sucht Paar mit Yorkshire-Terrier

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Dienstag gegen 17.00 Uhr kam es wohl zu einem unfreundlichen Aufeinandertreffen eines Geschwisterpaares und eines Paares, das den Fußweg "Rossweinweg" im Bereich der Kasteneckschule in Heutingsheim entlang ging. Die Geschwister, ein acht Jahre altes Mädchen und ihr gleichaltriger Zwillingsbruder, waren mit ihren Tretrollern auf dem Weg unterwegs. Dort begegneten sie dem erwachsenen Paar, das vermutlich einen schwarz-braunen Yorkshire-Terrier dabei hatte. Die Frau soll sich dem Jungen in den Weg gestellt, ihn festgehalten und ihm gedroht haben. Letztlich ließ sie ihn los und die Geschwister fuhren davon. Die Frau wurde als etwa 50 Jahre alt beschrieben. Sie soll rund 160 cm groß und eher dicklich sein. Sie hat graue, kurze, hochgekämmte Haare und trug eine schwarze Jacke. Der Mann dürfte gleichalt, aber etwa 190 cm groß und schlank sein. Er hat eine Glatze mit wenig Haar an den Seiten. Zeugen, die Hinweise geben können oder die Situation beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 64378-0 mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar in Verbindung zu setzen.

