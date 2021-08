Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Hund springt unbekannten Mann an - Polizei bittet diesen sich zu melden

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 11.00 Uhr wurde ein noch unbekannter Mann in der Obere Markstraße in der Ludwigsburger Innenstadt von einem Hund angesprungen und kam aufgrund dessen zu Fall. Der Hund, der sich gemeinsam mit seinem Herrchen als Gast einer Hochzeitsgesellschaft im Bereich des Standesamts befand, soll sich aus dem getragenen Maulkorb befreit und von der Leine losgerissen haben. Bellend sprang er anschließend den Unbekannten an, der hierauf stürzte. Die Hochzeitsgesellschaft wie auch Passanten kümmerten sich um den wohl lebensälteren Herrn, der jedoch insbesondere die Hinzuziehung eines Arztes ablehnte. Die Polizei bittet nun insbesondere den Senior, der wohl durch den Sturz Verletzungen davon getragen hat, sich unter der Tel. 07141 18-9 zu melden.

