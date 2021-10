Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall am Wall

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Kaiserwall ist am Mittwochnachmittag eine junge Autofahrerin leicht verletzt worden. Die 20-Jährige aus Herten war gegen 16.55 Uhr in Richtung Bahnhof unterwegs und wollte dann im Bereich der Ampel Dortmunder Straße/Kunibertistraße wenden. Dabei fuhr ihr ein 43-jähriger Autofahrer aus Marl auf. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell