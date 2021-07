Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Straßenraub am Samstagmorgen in Paderborn

33102 Paderborn (ots)

Samstag, 17.07.2021, 07:50 Uhr

33102 Paderborn, Riemekestraße/Am Westerntor

Ein 18jähriger Geschädigter hatte am Samstagmorgen an einem Geldautomaten im Bereich der Herz-Jesu-Kirche/Riemekestraße Bargeld abgehoben. Dort wurde er von 3 jungen Männern angesprochen, von denen einer direkt versuchte, die Geldbörse des Geschädigten aus dessen Hosentasche zu ziehen. Dabei wurde mit einem Metallgegenstand auf den Geschädigten eingeschlagen. Diesem gelang es, den Tätern das Tatwerkzeug zu entreißen und in die Westernstraße zu flüchten. Mit mehreren Platzwunden an Kopf und Arm begab sich der Geschädigte zur Behandlung ins Krankenhaus. Die drei unbekannten Täter werden als, männlich, im Alter von ca. 18 bis 22 Jahren mit kurzen Haaren beschrieben. Durch die Polizei wurde vor Ort der Ständer eines Fahrrades aufgefunden, mit dem vermutlich auf den Geschädigten eingeschlagen wurde. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Nach Angaben einer Zeugin sollen die drei Täter über die Riemekestraße in Richtung Fürstenbergstraße oder Ferdinandstraße geflüchtet sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den drei Tätern, die sich im Vorfeld im Bereich der Herz-Jesu-Kirche/Am Westerntor aufgehalten haben sollen, machen können, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden.

