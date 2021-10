Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Marl: Vermisster Junge ist zurück - Rücknahme der Fahndung

Recklinghausen (ots)

Der 13-Jährige Junge aus Marl ist wohlbehalten durch die Polizei im Bereich Werne angetroffen worden. Er war am vergangenen Montag bei einem Arztbesuch in Haltern am See entwichen.

Wir bitten darum die Fahndungsaufrufe, insbesondere die Fotos des Gesuchten zu löschen und bedanken uns für die Mithilfe.

