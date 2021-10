Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Dachstuhlbrand in Zavelstein schnell unter Kontrolle

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Bad Teinach-Zavelstein (Kreis Calw) (ots)

Am gestrigen Freitag brach gegen 17.00 Uhr in einem zweistöckigen Wohnhaus im Teuchelweg in Zavelstein ein Brand im Dachstuhl aus. Als die ersten Feuerwehrkräfte nach wenigen Minuten an der Einsatzstelle eintrafen konnten sie eine Rauchsäule erkennen. Die Feuerwehr Calw eilte im Rahmen der Überlandhilfe mit der Drehleiter ebenfalls zum Einsatz. Somit kamen die Feuerwehrleute sehr nah an den Brandherd heran und ein schneller Löscherfolg konnte erzielt werden. Trotzdem musste die Dachhaut teilweise geöffnet werden um gezielt die noch vorhandenen Glutnester ablöschen zu können. Anfangs musste dabei sehr behutsam vorgegangen werden bis der Energieversorger die Stromleitungen stromlos geschaltet hatte. Um den Einsatz verletzten sich lediglich zwei Personen leicht, sie konnten noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden.

"Einsatzleiter und Kommandant Werner Kalmbach zeigte froh, dass durch das schnelle Eingreifen aller Einsatzkräfte ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden konnte. Die Bebauung am Objekt selbst ist sehr eng. Dafür lief der Einsatz einigermaßen reibungslos. Hier hat sich gezeigt, dass die Übungsdienste während der Corona-Pandemie in Kleingruppen beständig durchgeführt werden konnten."

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Dirk Patzelt eilte ebenfalls zu Einsatz um die Einsatzleitung zu unterstützen. Ebenfalls machte sich der stellvertretende Bürgermeister Matthias Schöntaler ein Bild der Lage. Der Gerätewagen der Feuerwehrwerkstatt des Landkreises Calw wurde noch nachalarmiert um Schlauchmaterial und Atemschutzgeräte zu liefern, damit die eingesetzten Feuerwehrfahrzeuge wieder einsatzbereit gerüstet werden konnten. Die Schadenshöhe und die Brandursache sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Feuerwehren waren mit insgesamt 62 Kräften und zehn Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst und der DRK-Ortsverein Calw mit zwölf Kräften und vier Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell