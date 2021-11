Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Polizei löscht Brand

Am Dienstag stand ein Mülleimer in Eislingen in Flammen.

Zwei Polizisten fuhren Dienstagnacht in der Innenstadt Streife. Gegen 1.30 Uhr sahen sie einen Mülleimer in der Talstraße. Der Mülleimer stand in Flammen. Ein Polizist dämmte das Feuer mit einem Feuerlöscher ein. Dann verständigte sie die Feuerwehr. Der Brand wurde von der Feuerwehr vollständig gelöscht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 500 Euro. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Mülleimer in Brand gesetzt worden ist. Sie bittet um Hinweise. Die Eislinger Polizei (Tel. 07161 8510) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

