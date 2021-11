Polizeipräsidium Ulm

Nach einem Unfall am Sonntag bei Laichingen sucht die Polizei Zeugen.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr an der Einmündung der Geislinger Straße in die Landstraße 230, die von Merklingen nach Heroldstatt führt. Etwa gleichzeitig wollten aus der Geislinger Straße eine Autofahrerin nach links, ein Motorradfahrer nach rechts in die Landstraße abbiegen. Die Ampel zeigte Grün. Während des Abbiegens stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Unmittelbar danach habe ein Ehepaar mit einem dunklen Auto angehalten und sich um den Motorradfahrer gekümmert, sagte dieser später der Polizei. Die Verkehrspolizei in Mühlhausen ermittelt jetzt, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Dazu suchen die Ermittler auch Zeugen des Unfalls. Diese Zeugen, insbesondere das hilfsbereite Ehepaar, werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 07335/96260 zu melden.

