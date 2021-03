Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkrs TUT) BMW-Fahrer kommt von der Straße ab 10.3.21

Immendingen (ots)

Totalschaden an einem BMW entstand am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr bei einem Unfall zwischen Möhringen und dem Hattinger Bahnhof. Der 31 Jahre alter Fahrer des 3er-Kombis kam in einer Linkskurve von der Straße ab und krachte gegen eine Leitplanke und ein Brückengeländer. Durch den heftigen Aufprall lösten die Airbags aus. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von 15.000 Euro aus. Der Fahrer konnte zwar nach dem Unfall selbst noch sein Auto verlassen, wurde aber vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

