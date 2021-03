Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Buchheim

Landkreis Tuttlingen) 17-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei (09.03.2021)

Buchheim (ots)

Spektakulär verlief eine Verfolgungsfahrt, die sich ein Jugendlicher am Dienstag mit der Polizei lieferte. Vorausgegangen waren mehrere Unfälle, die Jugendliche am Montag und Dienstag mit einem silbernen Fiat Punto mit Solinger Kennzeichen (SO-JG 114) im Bereich Tuttlingen verursachten und danach flüchteten. Nachdem sie am Dienstag gegen 9 Uhr auf der Bahnhofstraße Tuttlingen, Höhe Hubertus-Apotheke, einen braunen SUV streiften und ebenfalls flüchteten, fiel der Fiat kurz darauf einer Polizeistreife auf der Landesstraße 277 bei Bergsteig auf. Fahrer war hier ein 17- Jähriger, der die Anhalte Zeichen der Polizei ignorierte und mit teilweise weit über 100 Km/h über eine schmale Kreisstraße flüchtete. Danach bog er in einen Feldweg und raste über eine Wiese. Dabei streifte er das verfolgende Polizeiauto, bevor der Punto schließlich in einem Acker stecken blieb. Einem Beamten gelang es, den polizeibekannten Jugendlichen und drei weitere Insassen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren festzuhalten.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an und die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Auto und seinen Insassen machen können, sich bei der Polizei zu melden. Insbesondere sucht die Polizei weitere Geschädigte und Personen, denen der Fiat am Montag oder Dienstag aufgefallen ist. Personen, die möglicherweise Videos von der Verfolgungsfahrt und von den Unfällen gemacht haben, werden ebenso gebeten, sich an das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell