Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Singen, A 81 Pkw-Fahrerin bildet keine Rettungsgasse (09.03.2021)

Singen (ots)

Aufgrund eines Feueralarms im Hohentwiel-Tunnel auf der A 81 wurde am Dienstagmorgen gegen 07.45 Uhr die Ampel der Einfahrt auf Rot gestellt, so dass der Tunnel beidseitig gesperrt war und es zu Rückstau kam. Eine Streifenbesatzung fuhr aufgrund des Brandalarms beschleunigt und unter Einsatz von Blaulicht auf der A 81 in Richtung Tunnel. Hierzu nutzten die Beamten vorsichtig die von den Fahrzeugführern gebildete Rettungsgasse. Eine 42-jährige Opel-Fahrerin hatte jedoch ihr Fahrzeug schräg zwischen die Fahrspuren gestellt, so dass ein Durchkommen des Polizeiwagens nicht möglich war. Erst nach mehrmaliger Aufforderung fuhr sie in eine Lücke, so dass die Einsatzfahrt fortgesetzt werden konnte. Die 42-jährige Frau erwartet nun eine Anzeige. Nach der Überprüfung durch die Autobahnmeisterei Engen, die keinen Brand im Tunnel feststellen konnte, wurde die Ampel wieder freigeschaltet.

