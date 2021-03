Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Verkehrsunfall auf der A 98 - Polizei sucht Zeugen (09.03.2021)

Singen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem hohen Sachschaden ereignete sich am Dienstag gegen 11.30 Uhr an der Ausfahrt von der B 33 zur A 98. Ein 57-jähriger Fahrer eines Sprinter-Gespanns setzte zum Überholen eines Lkw an und wechselte hierfür vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Ein auf dem linken Fahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit herannahender 31-jähriger Fahrer eines BMW konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte gegen den Anhänger und lud diesen auf die Motorhaube des BMW auf. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 41.000 Euro.

Aufgrund widersprüchlicher Aussagen zum Unfallhergang bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich mit dem Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell