Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Auto zerkratzt

Velen (ots)

Mutwillig haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Velen ein parkendes Auto beschädigt. Die Täter zerkratzten den Wagen an allen Seiten, beschädigten einen Außenspiegel und verbogen ein Kennzeichen. Zu der Tat kam es auf einem Grundstück an der Mühlenallee. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

